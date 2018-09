Milieudefensie wil ook smogplan

De Kamer heeft vorig jaar al besloten om de smogwaarschuwing te verbeteren, maar dit plan is nog niet uitgevoerd, stelt de milieuorganisatie.

Ze maakt ook korte metten met een aantal misverstanden. Zo is er niet alleen in drukke, grote steden smog. Smog ontstaat als uitlaatgassen onder invloed van UV-straling een schadelijk mengsel van ozon en fijnstof vormen. Het blijft als een dikke laag in de lucht hangen als het weinig waait. Ook is smog niet alleen erg voor mensen met luchtwegklachten. Bij ernstige smog kunnen veel meer mensen er last van hebben.

Uiteindelijk ligt volgens Milieudefensie de oplossing in minder uitstoot van luchtvervuiling door verkeer en industrie.