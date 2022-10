Twee gewonden bij schietpartij in centrum Amsterdam

De schietpartij gebeurde rond 18.45 uur. Eén persoon raakte dusdanig gewond dat hij of zij met een ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. De andere gewonde raakte lichtgewond en is nagekeken door ambulancepersoneel.

Op het moment van het incident was het erg druk op de Oude Turfmarkt. Meerdere mensen hebben de schietpartij gehoord of gezien, aldus de politiewoordvoerder. „Wij komen graag met hen in contact.”

De politie zoekt onder meer met een politiehelikopter naar de schutter. Via Burgernet wordt een signalement van twee mannen verspreid. De politie waarschuwt daarbij dat mensen hen niet zelf moeten benaderen, maar dat ze 112 moeten bellen. „Volgens getuigen zouden er twee mensen vertrokken zijn vanaf de Oude Turfmarkt, maar we moeten dit nog helder krijgen en verder onderzoek doen.”

De aanleiding van de schietpartij is niet duidelijk, maar het lijkt vooralsnog niet op een gerichte actie. „We moeten eerst getuigen horen en verder onderzoek doen naar de personen die hierbij betrokken zijn”, aldus de woordvoerder.