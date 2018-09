LIVEBLOG Varoufakis weg bij 'ja' in referendum

Volg onderaan dit artikel de laatste nieuwsontwikkelingen ook via de twitterfeed van onze verslaggevers in Athene, Brussel en Amsterdam.

Vrijdag 3 juli

10:15 Varoufakis: deal bijna rond

Een akkoord tussen Griekenland en de andere eurolanden ligt in het verschiet en kan ongeacht de uitslag van het referendum van zondag worden bereikt, aldus de Griekse minister Varoufakis vrijdag tegen het Ierse radiostation RTE Radio.

11:55 Dijsselbloem: Griekenland de euro uit bij tegenstem referendum

Wat minister Dijsselbloem betreft kan Giekenland uit de eurozone vertrekken als zondag tegen de voorgestelde bezuinigingen stemt. Dat zei hij zojuist in de Tweede Kamer. Dijsselbloem noemde de gekozen koers van de Grieken ’dramatisch’. Hij gelooft niet dat de regering kan garanderen dat er geld uit de pinautomaten blijft komen.

11:15 Griekse klanten van DeGiro stemmen ja

Uit een peiling onder Griekse klanten van broker DeGiro blijkt dat 60,8% 'ja' zal stemmen bij het referendum zondag. 29,5% stemt 'nee' en de rest weet het nog niet. Verder wil maar liefst 79,2% van de Griekse klanten dat premier Tsipras opstapt na een 'ja'.

10:45 Varoufakis: 'bij steun referendum stap ik op'

De Griekse minister van Financiën Varoufakis stapt op als de Grieken zich bij een referendum uitspreken voor behoud van het lidmaatschap van de eurozone. Dat meldde hij bij Bloomberg TV.

01:30 Tsipras: 'Grieken, verzet je tegen chantage'

De Griekse premier Tsipras roept volgens Reuters Grieken op zich te verzetten tegen 'chantage' door de internationale gemeenschap. Die roept Grieken op voor behoud van Griekenland in de eurozone te stemmen, Tsipras vindt dat een 'nee' Griekenland een veel betere uitgangspositie geeft bij de onderhandelingen.

Donderdag 2 juli

23:46 'Gat slechts €60 miljoen'

Griekenland en zijn geldschieters waren afgelopen weekend zeer dicht genaderd. Het 'gat' tussen de voorstellen van beide partijen was 'slechts' €60 miljoen. Dat heeft Commissievoorzitter Juncker aan enkele partijgenoten verteld, schrijft Politico. "We waren zo dicht bij", zou Juncker hebben gezegd, maar volgens de Luxemburger wilden de Grieken toch geen overeenkomst vanwege 'ideologische redenen'.

23:03 Griekenland verder afgewaardeerd

Kredietbeoordelaar Moody's ziet steeds minder kansen voor schuldeisers om nog geld terug te krijgen van leningen aan Griekenland. Het bureau verlaagt zijn oordeel van Caa2 naar Caa3. Eerder deze week schroefden ook kredietbeoordelaars Fitch en S&P hun rating al naar beneden.

22:48 'Tsipras heeft zich vergist'

Correspondent Ronald van Gessel, die het schaakspel tussen de Grieken en de geldschieters deze weken van dichtbij heeft gevolgd, stelt dat de Griekse premier Tsipras een zware gok neemt met zijn opstelling. "Wat hem is aan te rekenen is dat hij het volk voorhoudt dat een ’nee’ de Griekse onderhandelingspositie versterkt. Athene heeft geen onderhandelingspositie meer", schrijft hij in een analyse. En ook: "De overige zwakke landen hebben hun huiswerk wel gemaakt en daardoor is de eurozone minder kwetsbaar geworden. Daar heeft Tsipras zich vergist, hij is geen noodzakelijke schakel meer en kan worden gemist."

20:59 Noodsteun ECB bevroren

De Europese Centrale Bank heeft de toegang van Griekse banken tot noodleningen bevroren op €89 miljard. Dat meldt de Financial Times. Er is geen beslissing genomen over eventuele grotere haircuts op Griekse overheidsschulden.

20:34 Deur is dicht

Met de mededeling dat de kopstukken van de eurozone willen wachten met onderhandelen tot in elk geval na zondag, lijkt het even rustig te worden op het Griekse dossier. De Grieken blijven in de tussentijd bungelen, en ook voor premier Tsipras breekt een onzekere periode aan. Hoewel hij zelf stelt dat het referendum zondag niet over een 'euro-exit' gaat, zit dat bij veel Grieken wel zo in het hoofd. Intussen heeft correspondent Ronald van Gessel nog eens op een rijtje gezet hoe het zit met de Griekse schuldenberg. Zijn analyse 'Griekse schuld is olievlek' is hier te lezen.

20:12 Proces tegen referendum

Twee Grieken hebben een juridische procedure aangespannen tegen het referendum. Naar verwachting is er vrijdag een zitting.

19:10 Blog Varoufakis

Minister van Financiën Yanis Varoufakis heeft weer een blogpost gepubliceerd. Daarin zet hij uiteen waarom het Griekse kabinet adviseert 'nee' te stemmen tijdens het referendum van aanstaande zondag. Een van de redenen is het feit dat de Europese instanties de Griekse schuld niet willen herstructureren - lees: kwijtschelden.

18:51 'Overleg gestaakt'

De eurolanden wachten eerst het referendum van zondag af, voordat ze opnieuw gaan onderhandelen met Griekenland. Dat hebben de ministers van Financiën van de eurozone afgesproken na een telefonisch overleg. Daarmee lijkt de deur voorlopig dus even gesloten, ook wat betreft een nieuw Europees steunprogramma voor Griekenland.

17:30 Ministers beginnen overleg

De ministers van Financiën van de eurozone zijn begonnen aan telefonisch overleg over de Griekse aanvraag voor een nieuw steunpakket. Minister Dijsselbloem verwachtte vooraf "weinig kans op vooruitgang".

16:35 Tsipras zet referendum door

De Griekse premier Tsipras zet het omstreden referendum van zondag toch door, ondanks dat de eurolanden daardoor niet met hem willen praten. Dat zei hij in een speciale toespraak op de Griekse tv, waarin Tsipras benadrukte dat zijn land in de eurozone wil blijven en met Europa wil blijven onderhandelen.

14:41 Belegger danst Sirtaki

De stemming op de beurs is nog steeds opperbest. De AEX stond kort voor drie uur liefst 2,4% hoger en ook elders in Europa stijgen de koersen.

14:00 EC toetst Grieks voorstel

De Europese Commissie toetst momenteel de Griekse aanvraag voor een nieuw, derde steunpakket voor financiële steun. Dat zei vicevoorzitter Valdis Dombrovskis (euro) woensdag tijdens een persconferentie. De eerste voorlopige conclusies zal hij presenteren tijdens de telefonische vergadering van ministers van Financiën van de eurolanden later woensdagmiddag

13:26 EC buigt zich over derde Grieks steunpakket

De Europese Commissie is de Griekse aanvraag voor een nieuw, derde steunpakket voor financiële steun aan het analyseren. Dat zei vicevoorzitter Valdis Dombrovskis (euro) woensdag tijdens een persconferentie. De eerste voorlopige conclusies zal hij presenteren tijdens de telefonische vergadering van ministers van Financiën van de eurolanden later vanmiddag.

13:15 Merkel spreekt het Duitse parlement toe

De Duitse bondskanselier Merkel hield tegenover de Bundestag haar poot stijf. Ze zei niet te willen onderhandelelen met Griekenland voordat het referendum is gehouden. Pas daarna wil ze kijken of de voordelen van Griekenland binnen de eurozone houden opwegen tegen de nadelen. Ze benadrukte nog eens dat de toekomst van Europa niet op het spel staat. "De Griekse schulden zijn geen onoverkomelijk probleem, Europa is sterk en robuust."

12:58 Tsipras gaat speechen

De Griekse premier Alexis Tsipras houdt vanmiddag een toespraak waarbij hij mogelijk het referendum wil gaan intrekken.

11.24 Griekse euforie op Damrak

Op het Damrak kwam het enthousiasme onder beleggers woensdagochtend steeds tot leven door de hernieuwde hoop op een Griekse deal. De AEX schoot ruim 2% omhoog.

11:10 Tsipras buigt voor eisen Europa

De Griekse premier Tsipras is bereid de eisen van de eurolanden te accepteren, op een paar kleine wijzigingen na. Dat zou blijken uit een brief die Tsipras gisteravond laat heeft gestuurd, zo meldt Financial Times.

09.33 Overleg eurogroep verschoven

Het telefonisch overleg tussen de ministers van Financiën van de eurolanden (eurogroep) wordt verschoven. Nu begint de vergadering om 17.30 uur, terwijl oorspronkelijk 11.30 uur was gepland. De vergadering wordt „op verzoek van meerdere ministers” uitgesteld naar het latere tijdstip. Dat meldt een woordvoerder van eurogroepvoorzitter Jeroen Dijsselbloem op Twitter.

09.05 Griekse beer opzij gezet

De Amsterdamse beurs kwam woensdag flink hoger uit de startblokken, waarmee de recente neergang werd onderbroken Het toegenomen vertrouwen dat de Griekse onrust niet over zal slaan naar andere zuidelijke euro-landen gaf beleggers de aanzet om weer in de markt te stappen. De AEX-index noteerde kwart over negen 1% in de plus op 477 punten. De Midkap-index ging 0,8% vooruit naar 714.

08.35 Obligatierust in Italië en Spanje

Ondanks de oplopende spanningen rond het lot van Griekenland houden beleggers op de obligatiemarkten in de zuidelijke eurolanden, waaronder Italië en Spanje, het hoofd koel. De rentes op 10-jarig schatkistpapier in Spanje en Italië daalden met 4 en 3 basispunten naar 2,2% respectievelijk 2,3%.

08.25. Japan zet Griekse sores opzij

De beurs in Tokio is woensdag met winst gesloten. Beleggers in Japan verwerkten het in gebreke blijven van Griekenland met zijn aflossingen aan het IMF, maar kregen een positief rapport over de industrie in het land voorgeschoteld.

08.12. Gevaar Grexit voor opkomende landen

Het land waar het meeste risico geconcentreerd zit, is buurland Turkije, dat tegelijkertijd kampt met binnenlandse politieke spanningen. Turkije heeft geografisch de nauwste banden met Griekenland, maar is ook nauw verbonden op het gebied van handel en financiering. Turkije is sterk afhankelijk van buitenlandse financiering en gevoelig voor oplopende spreads. De recente ontwikkeling van de obligatierente op Turks schuldpapier wijst al op enige besmetting, stelt vermogensbeheerder Schroders.

08.00 Harde lijn tegen Grieken of niet?

Moet Brussel zich hard blijven opstellen tegen de regering in Athene of moeten de andere EU-landen meer clementie tonen? Geef uw mening via DFT.nl

07:44 Licht herstel Damrak verwacht

De Amsterdamse beurs en andere Europese aandelenmarkten lijken na de zware averij in voorgaande dagen vandaag wat op te veren ondanks aanhoudende zorgen over Griekse onrust.

07.39 Tekort dreigt voor Griekse ziekenhuizen

Door beperkingen van het kapitaalverkeer en het feit dat banken dicht blijven, dreigt er spoedig een tekort aan elementaire benodigdheden in ziekenhuizen. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld handschoenen, spuiten en verband. Dat schrijft de Griekse krant Kathimerini dinsdag.

07:12 Scenario's voor invoering drachme

Inmiddels circuleren er ook al meerdere scenario´s over wanneer en hoe de Grieken naast of in plaats van de euro een nieuwe munt moeten gaan lanceren. Daarbij lijkt de komende weken voorlopig alles mogelijk. Van een Montenegro-achtige situatie waarbij Athene gewoon doodleuk de euro als valuta behoudt tot parallelle munten die na een ´ja´ bij het referendum tijdelijk in omloop worden gebracht in de hoop toch in de eurozone te kunnen blijven. Bij een echte euro-exit rest alleen herinvoering van de drachma, die waarschijnlijk direct daarna fors gedavalueerd zal worden.

07.10 Europese kopstukken bijeen

Daarnaast zullen ook de Europese kopstukken de nieuwe situatie analyseren. De top van de ECB komt vanmorgen al bijeen om een besluit te nemen over het al dan niet en in welke omvang voortzetten van de liquiditeitensteun aan Griekenland. Lees hier de analyse van Martin Visser over de lastige vraag die nu in Frankfurt voorligt. Het land is immers nog steeds lid van de eurozone en heeft ook om assistentie gevraagd. De banken blijven in ieder geval tot 5 juli dicht en waarschijniljk zeker ook weken daarna. Om half twaalf volgt een overleg van de eurozone-ministers.

07.03 Reisadvies aangescherpt

Onzeker is natuurlijk vooral ook hoe de dag in Griekenland gaat verlopen. Blijven de Grieken kalm of neemt de onrust toe en worden de protesten gewelddadiger. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor het land inmiddels opnieuw aangepast. Behalve dat wordt geadviseerd extra contant geld naar het land mee te nemen wordt gewaarschuwd de menigtes in Athene en andere grote steden te vermijden omdat niet uitgesloten is dat de demonstraties uit de hand gaan lopen.

06.50 Wachten tot de markten opengaan

In heel de wereld, maar met name in Europa wordt met spanning uitgekeken naar de reactie van de financiele markten op de nieuwe Griekse situatie. In Tokio had de Nikkei index weinig last en boekte zelfs een kleine winst, maar verwacht wordt dat in Europa de rentes en de koers van de euro flink kunnen gaan bewegen.

06.00 Ook in Washington nu woensdag

Ook op het IMF-hoofdkwartier in Washington is het nu woensdag 1 juli geworden en zal nogmaals worden vastgesteld dat de Grieken de 1,7 miljard euro niet hebben betaald. Daarmee zijn de Grieken het eerste westerse land die deze twijfelachtig eer te beurt valt en staan ze op het lijstje wanbetalers nu tussen Zimbabwe, Soedan en Somalië.

01:00 The day after

Woensdag om half 12 's ochtends vergaderen de ministers van Financiën in de eurogroep over de nieuw onstane situatie en over het nieuwste Griekse voorstel voor verlening van de noodsteun. Verschillende landen hebben al laten weten dat onderhandelen voor het referendum van komend weekend lastig wordt. Verder is het de vraag of de ECB na de wanbetaling de Griekse centrale bank nog wel steun laat geven aan de Griekse banken geeft.

00:56 Ruim vier ton binnen voor Grieken

De crowdfundingactie voor een investering in de Griekse economie heeft inmiddels al 445.000 euro binnen. Het doel is €1,6 miljard.

00:43 'Grieken hebben eigen banken failliet gemaakt'

In een analyse vraagt verslaggever Martin Visser zich af wat de ECB gaat doen nu de Grieken in gebreke zijn gebleven bij het IMF. De Europese Centrale Bank kan toestemming geven voor extra steun aan de Griekse banken. Maar die banken kregen de steun in ruil voor een onderpand, vooral bestaand uit staatsobligaties, dat door de wanbetaling bijna waardeloos is geworden, schrijft hij.

00:15 IMF heeft geen Grieks geld ontvangen

In een verklaring bevestigt het IMF geen geld te hebben ontvangen van de Grieken, terwijl op 1,5 miljard gerekend werd. Ook meldt het IMF dat Griekenland nu officieel in gebreke is gebleven.

Dinsdagavond ontving het IMF nog een verzoek tot uitstel. Daar gaat het bestuur van het fonds naar kijken.

00:09 Grieken in lijst met wanbetalers

Griekenland bevindt zich als wanbetaler nu in een wonderlijk gezelschap. Slechts drie andere landen hebben op dit moment een betalingsachterstand bij het IMF: Sudan, Somalië en Zimbabwe. Het is voor het eerst dat een 'ontwikkelde economie' het IMF niet terugbetaalt. Hier staat de lijst van wanbetalers waar Griekenland zich bij schaart.

00:00 Griekse noodsteun afgelopen en IMF niet betaald

De Grieken hebben de deadline niet gehaald. Ze moesten eigenlijk uiterlijk 30 juni met een akkoord komen met de eurogroep, want anders konden ze 1,8 miljard aan het IMF niet meer terugbetalen. De noodsteun van de laatste maanden is vannacht ook afgelopen. Ondanks een laatste wanhoopspoging van premier Tsipras en minister Varoufakis, is het de Grieken niet meer gelukt op dinsdagavond.

Volg de Griekse crisis op de voet via het speciale DFT Dossier met al het laatste nieuws

Lees hier het liveblog van dinsdag terug, en hier het liveblog van maandag

x!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+"://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");