Ruimtevrachtschip nu wel succesvol gelanceerd

Een onbemand ruimtevrachtschip met spullen voor ruimtestation ISS is vrijdag wel succesvol gelanceerd. Zondag ging dat nog mis, net als eind april. Kort na de start op het Amerikaanse Cape Canaveral ontplofte zondag een raket met een ruimtevrachtschip van Space X en eind april mislukte de lancering van een Russisch ruimtevrachtschip, dat was gelanceerd vanaf de basis Bajkonoer in Kazachstan.