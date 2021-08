Pfizer-vaccin is volledig goedgekeurd in Amerika

FDA-chef Janet Woodcock spreekt van een mijlpaal in de strijd tegen het coronavirus. Volgens haar kan de bevolking erop vertrouwen dat het „vaccin voldoet aan de hoge standaarden voor veiligheid, effectiviteit en productiekwaliteit.” Zij hoopt dat dit mensen die nog geen prik hebben gehad over de streep trekt om dat alsnog te doen.

Het besluit van de waakhond werd al verwacht. De regering heeft bijvoorbeeld gewacht met het verplicht inenten van alle militairen tot er officiële goedkeuring zou zijn. Als die zou uitblijven zou vaccinatie voor de 1,3 miljoen militairen evengoed verplicht worden per half september zonder de volle rugdekking van de FDA. De verwachting is dat de volledige toelating leidt tot meer vaccinatieverplichtingen, bijvoorbeeld in de horeca of bij overheidsinstellingen. In de stad New York moet bijvoorbeeld al het onderwijspersoneel verplicht een prik gaan halen, naar verwachting vanaf eind september.

Klinische proeven

Het goedkeuringsbesluit is gebaseerd op gegevens van klinische proeven bij 44.000 mensen, van wie de helft een placebo kreeg. Ook na de proeven zijn ze gevolgd. Voor kinderen tussen de 12 en 16 jaar blijft het vaccin beschikbaar op grond van de noodgoedkeuring. Wel biedt de volledige goedkeuring artsen de mogelijkheid het voor te schrijven aan kinderen onder de 12 jaar.

De andere vaccins die in de VS worden gebruikt, van Moderna en Johnson & Johnson (Janssen), worden vooralsnog gebruikt op basis van noodtoelating. Ruim de helft van de Amerikanen is volledig gevaccineerd. De Delta-variant van het virus zorgt voor veel problemen in gebieden waar relatief weinig mensen zijn ingeënt.