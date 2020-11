Corruptieproces Nicolas Sarkozy van start

Nicolas Sarkozy Ⓒ REUTERS

PARIJS - Nicolas Sarkozy staat de komende weken voor de rechter voor corruptie, een première voor een ex-president. Hij wordt ervan verdacht een magistraat bij de Hoge Raad om informatie te hebben gevraagd over een zaak die tegen hem liep, in ruil voor een mooi baantje. Ook zou hij via deze advocaat-generaal hebben geprobeerd de afloop te beïnvloeden.