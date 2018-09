Afghaans hof herroept doodstraf vier mannen

Een rechter heeft donderdag het oordeel van het hof bevestigd.

De vier mannen zouden een menigte hebben opgehitst die de vrouw sloeg en schopte en haar lichaam uiteindelijk verbrandde. De zaak maakte wereldwijd veel los. Er werd in Kabul fel geprotesteerd tegen de moord en er volgde een discussie over vrouwenrechten in Afghanistan. Een onderzoek wees bovendien uit dat de beschuldiging aan het adres van Farkhunda onjuist was.

Het bewijs in de zaak werd overwegend gebaseerd op opnames die met mobiele telefoons tijdens het incident in maart werden gemaakt. De veroordeelde mannen kregen steun van het orthodoxe deel van de bevolking. Met name geestelijken betitelden de moord als 'verdediging van de islam'.