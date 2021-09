Verdachte van schilderijenroof Van Gogh en Hals ontkent betrokkenheid

Verslaggever Mick van Wely is bij de rechtszaak aanwezig. Volg de zaak via zijn tweets onderaan dit artikel (vanaf circa 10.00 uur)

Volgens justitie heeft M. eind maart 2020 ingebroken in het Singer Museum in Naarden en daar het schilderij ’Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar’ van Vincent van Gogh gestolen. Eind augustus zou hij ook het doek ’Twee lachende jongens’ van Frans Hals hebben weggenomen uit museum Hofje van Mevrouw van Aerden in Leerdam. Beide werken zijn miljoenen euro’s waard.

„Ik weet er helemaal niets vanaf. Ik ben nog nooit in die musea geweest”, zei M., die ook terechtstaat voor vuurwapen- en harddrugsbezit en die zich bij de politie tot nu toe voortdurend op zijn zwijgrecht heeft beroepen. „Ik ben er niet geweest, niets. Ik ben beschuldigd van iets waarmee ik niets te maken heb. Ik weet ook niet wie het wel gedaan kan hebben. Ik ben helemaal geen kunstliefhebber. Ik houd wel van oude dingen.”

Bij de musea is na de kunstroof DNA-materiaal van M. gevonden. Bij het werk van Van Gogh zat het op de lijst, die buiten het museum in stukken geslagen werd gevonden. Bij de tweede inbraak werd het gevonden op een spanband, die vanaf een vlaggenmast buiten het museum over een muur was gegooid. De inbraken zouden zijn gepleegd door twee personen.

Het OM spreekt later op vrijdag de strafeis tegen M. uit.