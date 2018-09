Rijkswaterstaat koelt bruggen

In beweegbare bruggen zit veel staal en zijn extra gevoelig voor de hitte. „Die bruggen moeten we kunnen blijven bedienen omdat ook de scheepvaart door moet gaan.” Ook de bruggen in de Afsluitdijk worden preventief gekoeld door ze nat te houden.

Bijna alle geplande wegwerkzaamheden gaan de komende dagen ondanks de hitte gewoon door. Alleen dit weekeinde wordt niet gewerkt op de A1 tussen Naarden en de Muiderbrug.

ProRail koelt spoorbruggen extra waar dat nodig is. Ook de spoorbeheerder heeft ploegen achter de hand om in actie te komen als het fout loopt op het spoor. Bovendien staan er extra wegsleeplocks klaar en controleert ProRail constant het spoor. „Het is alle hens aan dek”, zei een woordvoerder.