Corona-maatregelen op de markt

Zo hou je anderhalve meter afstand op de matkt in Leeuwarden. Ⓒ Hollandse Hoogte

APELDOORN - De vaak zo gezellige zaterdagmarkten in de stadscentra transformeren vanwege de coronadreiging tot ’afhaalmarkten’. Een kletspraatje is er de komende tijd niet meer bij: het devies is boodschappen bestellen, inpakken en snel weer doorlopen.