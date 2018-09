Bruin water uit kranen in Limburg

Het water komt van een pompstation in Pey, bij Echt, en bevat veel mangaan. Dit metaal kleurt water roestbruin. Consumptie is niet gevaarlijk, aldus een woordvoerder van WML. De was doen met dit water is geen goed idee: die kleurt bruin. Ook erin baden maakt erg bruin.

WML deelt aan de getroffen inwoners flesjes drinkwater uit.

Het grootste drinkwaterbedrijf van Nederland, Vitens, adviseert mensen donderdag zuinig te zijn met watergebruik. Door de enorme afname van water kolkt het door de leidingen, waardoor ijzerdeeltjes kunnen loslaten. Ook die geven het water een bruine kleur, aldus Vitens.