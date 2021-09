LIVE | ’Kamer onvoldoende geïnformeerd over Afghanistan’

Het populaire Kamerlid Pieter Omtzigt is ook aanwezig, voor het eerst nadat hij maanden ziek thuis zat. Hij wil dat het kabinet openbaar maakt of er een evacuatieplan lag en wat het draaiboek was voor de evacuatie. Een meerderheid van de Kamerleden schaart zich achter dat verzoek.

Ook PvdA-Kamerlid Piri is kritisch. Piri hekelt het gebrek aan informatievoorziening vanuit het kabinet, het niet (op tijd) uitvoeren van moties. Daardoor kwamen mensenlevens in gevaar. „Ik roep het kabinet op vandaag oprecht verantwoording af te leggen en reflectie te tonen.”

Verantwoordelijkheid

Een discussiepunt tussen partijen is welk ministerie het heeft laten afweten. Tweede Kamerleden Van Wijngaarden (VVD) en Belhaj (D66) botsen over wie er verantwoordelijk is om Afghanen te selecteren die naar Nederland mogen. Volgens D66 ligt het bij de IND (Broekers-Knol) en volgens VVD bij Buitenlandse Zaken (Kaag). Daarmee houden ze de bewindspersonenen van hun eigen partij uit de wind.

„Natuurlijk is er gefaald”, zegt CDA-Kamerlid Boswijk klip en klaar over de aanpak. Hij wijst ook naar bezuinigingen op Defensie, die zijn volgens hem de grote boosdoener zijn in dit verhaal. „We hadden meer mensen kunnen evacueren met grotere en betere vliegtuigen.” De Tweede Kamer is ’onvoldoende geïnformeerd’ door het kabinet over de ontwikkelingen in Afghanistan. Ook werd er tijdens de crisis te weinig regie genomen, zei de CDA’er.

Vanuit de Nederlandse ambassade is op 12 augustus met klem gevraagd om Afghanen weg te halen die voor Nederland hebben gewerkt. Dat bleek eerder op de dag uit een verzoek van ambassadeur Caecilia Wijgers dat openbaar is gemaakt. „Het welzijn van ons ambassadeteam staat nu onder druk: het Iijkt me inconsistent deze collega’s nu achter te laten, waar we als uitgezonden staf al bijna 20 jaar dagelijks op rekenen, ook in moeilijke tijden.”

Volg het liveverslag van het debat onderaan dit bericht.

Aan dat verzoek is geen gehoor gegeven, terwijl evacuatie toen nog mogelijk was. De Tweede Kamer vroeg woensdagochtend opheldering over verzoeken die de Nederlandse ambassade in Afghanistan deed over het weghalen van Afghanen die voor Nederland hadden gewerkt, en daardoor mogelijk gevaar liepen. Meerdere partijen (D66, PvdA, Denk, PVV) willen van het kabinet weten waarom er niet is gereageerd op de vroege Franse evacuatie in juni en juli.

Het belooft een pittig debat te worden met demissionair premier Rutte (VVD), ministers Kaag (Buitenlandse Zaken, D66), Bijleveld (Defensie, CDA) en staatssecretaris Broekers-Knol (Justitie, VVD). Kamerleden van links tot rechts zijn boos omdat informatie te laat of niet is ontvangen. Bovendien smeult onderliggend ook nog de vastgelopen formatie, die de verhoudingen tussen partijen op scherp heeft gezet.

Ook is er onmin tussen betrokken ministeries. De selectie van Afghanen die in aanmerking komen voor opvang in Nederland zorgt voor verzuurde verhoudingen in het demissionaire kabinet. De kibbelende betrokken bewindspersonen schuiven die hete aardappel daarom door naar de vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties, de UNHCR.

Horten en stoten

De evacuatie vanuit Afghanistan is inmiddels met horten en stoten op gang gekomen. Maar nadat de Kamer het kabinet in augustus opdroeg om ruimhartig om te gaan met Afghaans personeel dat voor Nederland heeft gewerkt en gevaar loopt, dringt zich de vraag op wie er naar Nederland mag komen, en vooral hoe.

Vooral Kaag en Bijleveld gaan een lastig debat tegemoet. Zij delen de verantwoordelijkheid over de evacuatie vanuit Afghanistan, die tot vorige week zeer stroef verliep. Voor Kaag ligt het extra moeilijk vanwege de vastgelopen formatie.

Informatie

Vanuit de Tweede Kamer klinkt al voor het debat woede over de informatievoorziening vanuit het demissionaire kabinet. Antwoorden op Kamervragen kwamen pas dinsdagavond laat. „De zoveelste schoffering van de Tweede Kamer”, stelt Van Dijk (SP). Daar komt nog bovenop dat woensdagochtend vroeg bekend werd dat Nederlands ambassadepersoneel in Kabul al maandenlang aandrong op een evacuatieplan voor lokale medewerkers, maar nul op het rekest kreeg uit Den Haag.

Uit de antwoorden die dinsdagavond openbaar werden blijkt dat hulpbehoevende Afghanen tot aankomende vrijdag hebben om zich te melden. Dan sluit een mailbox die daarvoor is bedoeld. Aanvankelijk waren er 21.500 berichten ontvangen, maar uit een brief van de bewindslieden blijkt dat er mogelijk veel meer Afghanen naar Nederland kunnen komen. ,,Inmiddels zijn ruim 23.000 mails ontvangen van of over personen die in aanmerking menen te komen voor overkomst naar Nederland.’’

Volg het debat via parlementair verslaggever Elif Isitman: