Marie en Dennis maken bucketlist voor doodziek zoontje

Olifantje op komst in Drenthe: vrouwtje Swe Zin drachtig van stier Timber

Olifantenkoe Swe Zin uit dierenpark Wildlands in Emmen is drachtig van stier Timber en in blijde verwachting van een kalf. Wildlands meldt dat de uitslag van haar urinetest positief is.