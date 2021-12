GGD Drenthe neemt afstand van medewerker die desinformatie verspreidt over corona en vaccin

De medewerker vertelt aan aan de beller dat de GGD niet specifiek test op de omicronvariant van corona en dus niet weet hoe die om zich heen grijpt. Desondanks worden er wel maatregelen genomen. Dat komt, volgens de GGD’er, omdat de variant bedoeld zou zijn om mensen bang te maken zodat ze de booster nemen. „Bizar, hè?”

Daarnaast hekelt de medewerker de steunpakketten, die volgens hem niks voorstellen. De beller weet ook nog dat ’er wat aan die de stokjes zit dat we in de neus moeten krijgen bij die testen. Of ben ik nou een doemdenker?’ De reactie van de GGD-medewerker: „Er wordt in ieder geval goed over nagedacht. Dat moet je zelf ook blijven doen. Intuïtie is belangrijk, net als uw eigen kompas.”

Geen vaccin

De GGD’er zegt zich niet te laten vaccineren. Hij vertrouwt op zijn eigen immuunsysteem, vertelt ’ie. „Goed onderzoek naar doen, niet volgen wat de media zegt.”

Het filmpje heeft ook GGD Drenthe bereikt. De woordvoerder vertelt dat ze eerst dachten dat het een nepfilmpje was. Maar het blijkt toch een callcenter-medewerker (dus geen arts of ander medisch geschoold personeel) te zijn geweest.

Voor meer informatie verwijst ze naar de verklaring op de site van de GGD. In dat statement neemt Hans Kox, directeur publieke gezondheid GGD Drenthe, afstand van de verklaringen van zijn medewerker.

Reactie GGD Drenthe

„Dit is duidelijk niet wat je van een medewerker van GGD Drenthe mag verwachten. We zijn een professionele organisatie die betrouwbare informatie geeft. We nemen dit zeer serieus en bekijken hoe het kan dat dit is gebeurd. Uiteraard nemen we gepaste maatregelen en willen we hier van leren, om dit in de toekomst te voorkomen.”