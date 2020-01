Stijging aantal overvallen en ramkraken op juweliers

„Door steeds meer bouwkundige en organisatorische beveiligingsmaatregelen mislukken veel overvallen en ramkraken. Als er al een buit is, dan is die vaak beperkt en ook nog eens beschadigd”, zegt Maurits Mooij van de gespecialiseerde verzekeraar Juwon. „De ’beloning’ voor de crimineel is met andere woorden gering, maar de gevolgschade is wel groot.” Vaak groter dan de buit zelf.

Volgens Mooij kunnen juweliers maatregelen nemen om het aantal overvallen en ramkraken te beperken. „Als we het aantal incidenten onder controle willen houden, is het echt nodig dat juweliers een belangrijk deel van de sieraden na sluitingstijd altijd opbergen in de kluis en de etalages aan de straatkant grotendeels leegruimen.”

