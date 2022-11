Premium Het beste van De Telegraaf

Emotionele oproep familie verdwenen Ilham Benchelh (36) ’Kasem, vertel ons waar het lichaam van mijn zus is’

Door Gerda Frankenhuis Kopieer naar clipboard

De vermiste en vermoedelijk vermoorde Ilham met haar zoontje Idriss, die nu 12 jaar is en in Marokko zit. Ⓒ eigen foto

Groningen - De familie van de in januari 2010 spoorloos verdwenen en vermoedelijk vermoorde Ilham Benchelh (36) doet een emotionele oproep aan de vermeende dader en de Nederlandse overheid. „Kasem vertel ons waar het lichaam van mijn zus is zodat wij op een waardige manier afscheid kunnen nemen. De overheid vragen wij om hulp om haar inmiddels 12-jarige zoon Idriss die in Marokko zit, weer naar Nederland te halen.”