Man weigert te betalen na tanken en rijdt over benen medewerker heen

Ⓒ 112Groningen

GRONINGEN - Een man is donderdag bij het Gulf-pompstation aan het Hoendiep in Groningen met een auto over de benen van een medewerker gereden en er daarna vandoor gegaan. De medewerker raakte gewond aan zijn onderbenen en moest naar het ziekenhuis. De politie is op zoek naar de doorrijder.