9 Nederlanders verdacht van ruim 50 plofkraken in Duitsland, worden daar mogelijk berecht

Dat maakte de voorzitter van de IRK donderdag tijdens een zitting bekend. Sinds Nederland maatregelen heeft getroffen om plofkraken tegen te gaan, kregen met name de zuidelijke deelstaten Beieren en Baden-Württemberg in Duitsland te maken met een golf aan opgeblazen geldautomaten.

Acht Nederlandse verdachten uit Roermond, Echt, Utrecht, Amersfoort en Soesterberg werden tijdens een grote actie aangehouden in Nederland. De mannen van 25 tot 41 jaar oud opereerden vanuit een garage in Roermond. Daar vond de politie explosieven, tienduizenden euro’s contant geld, vermommingen, dure horloges en kleding.

Het viel de Duitse politie op dat de plofkrakers steeds gebruikmaakten van eenzelfde type snelle vluchtauto. Via onder meer snelwegcamera’s werd geconstateerd dat die auto’s steeds via dezelfde grensovergangen overstaken naar Nederland. De mannen opereerden in wisselende samenstelling.

Zelf berechten

Duitsland wil de mannen zelf berechten. Het Openbaar Ministerie in Nederland zegt de berechting niet te willen overnemen. De schade is aangericht in Duitsland, de slachtoffers bevinden zich daar en het meeste bewijs ligt daar. Het OM draagt gegevens over het Nederlandse onderzoek over aan Duitsland. Ondanks dat enkele advocaten van de verdachten pleitten voor berechting in Nederland. Volgens het OM is aan alle vereisten voor overlevering (buiten Europa heet het uitlevering) voldaan. De IRK spreekt zich niet uit over het bewijs en oordeelt alleen over de vraag of aan de vereisten voor overlevering van de verdachten is voldaan.

De meeste verdachten hebben de Nederlands nationaliteit, of een verblijfsvergunning. Dat betekent dat ze een op te leggen straf mogen uitzitten in Nederland. Duitsland heeft nog meer verdachten op het oog. Tegen die verdachten zijn Europese arrestatiebevelen uitgevaardigd.

November 2021

De reeks plofkraken begon in november 2021. In Beieren zouden ze 34 plofkraken hebben gepleegd waarvan er 31 succesvol waren. Baden-Württemburg houdt ze verantwoordelijk voor zeker zeventien explosies. Ook in de deelstaat Thüringen zouden ze hebben toegeslagen. De meest recente explosie vond plaats op 19 januari van dit jaar. De schade aan de gebouwen wordt op 6,5 miljoen euro geschat. Bij de plofkraken zou 5,2 miljoen euro zijn buitgemaakt.