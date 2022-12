Premium Het beste van De Telegraaf

Filespook terug op de snelwegen: drukte nadert recordjaar voor corona

Door Gijsbert Termaat Kopieer naar clipboard

Den Haag - De dagelijkse files zijn in 2022 teruggekeerd. Nu de coronamaatregelen zijn afgeschaald en we weer op kantoor werken, nemen de opstoppingen toe en staan we weer bumper aan bumper op de vaderlandse wegen.