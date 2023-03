Premium Het beste van De Telegraaf

Dromen genoeg voor SV Spakenburg: ’Je ziet wat er kan gebeuren als je ergens in gelooft’

Door Marouscha van de Groep Kopieer naar clipboard

Jaap van de Vuurst en zijn zoon Jaël Ⓒ Marouscha vd Groep

Spakenburg - Ze zijn de derde amateurclub óóit die het schoppen tot de halve finale van de KNVB-beker. Na het historische bekersprookje van IJsselmeervogels in ’75 is het nu dorpsgenoot SV Spakenburg die de prestatie heeft geëvenaard. Wat zit er toch in het water van het vissersdorp aan het voormalige IJsselmeer?