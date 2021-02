Discussie in Japan: moet jeugd verplicht zwart haar?

Middelbare scholieren krijgen in Japan veel regeltjes mee over het gewenste uiterlijk. Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

AMSTERDAM - Discipline staat hoog in het vaandel in Japan, maar een middelbare school in Osaka gaat wel erg ver. Daar werd een minderjarige scholier die geboren was met bruin haar gedwongen zich te conformeren aan de voorschriften van school: iedereen een zwarte coupe, zoals de meeste Japanners.