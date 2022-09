Groot-Brittannië ontwaakt in rouw

Sarah Vine beschrijft hun gevoelens mooi in The Daily Mail. „De meeste van ons, in ieder geval ik, hadden langzaam het idee gekregen dat ze onsterfelijk was. Het is enigszins verwarrend om te beseffen dat dit toch niet het geval blijkt te zijn.”

Niet dat het land niet was voorbereid. Alle kranten hebben speciale bijlages van soms tientallen pagina’s om stil te staan bij het leven van de enige monarch die de meesten in hun leven hebben gekend. En op tal de websites van de meeste Britse media is al helemaal geen ruimtegebrek.

De Britse kranten pakken uiteraard uit met de dood van de Queen Ⓒ ANP

Thank You

Misschien is de keuze van de voorpagina van The Daily Mirror nog het meest sprekend. Een simpel Thank You verwoordt waarschijnlijk precies wat de meeste Britten vanochtend denken. Of zoals The Daily Star het beschrijft: ’You did your duty, Ma’am”, je hebt je plicht gedaan.

Maar het zijn niet alleen de woorden, waar het om gaat. Veel Britten kregen enkele dagen geleden een warm gevoel bij de foto van een duidelijk breekbare koningin die, plicht gaat voor, de nieuwe premier Liz Truss de opdracht gaf om, in haar naam, een nieuwe regering te gaan vormen.

De foto van een duidelijk breekbare koningin die de nieuwe premier Liz Truss de opdracht gaf om een nieuwe regering te gaan vormen. Ⓒ ANP

Maar deze ochtend is het niet de breekbaarheid die voorop staat, maar haar jeugdige charme, of de minzame grootmoedigheid van haar latere dagen. De diverse kranten hebben decennia aan fotomateriaal om uit te kiezen en maken daar dankbaar gebruik van. Vanuit de krantenkiosk staart Elizabeth de Britten in ieder geval in iedere fase van haar leven aan.

Bloemenzee

En intussen groeit de bloemenzee bij Buckingham Palace en de andere paleizen en kastelen waar Elizabeth haar dagen doorbracht. Het roept herinneringen op aan de bloemenzee voor de paleishekken na het overlijden van prinses Diana, vrijwel precies vijfentwintig jaar geleden. Indertijd waren de bloemen een uitdrukking van ontzetting en toonden ze een land dat voor het eerst in de geschiedenis niet met met kalmte en ’gewoon maar doorgaan’ reageerde.

De bloemenzee bij Buckingham Palace zwelt aan Ⓒ ANP / AFP

Nee, de bloemen nu zijn een uiting van dankbaarheid en respect. Met de waardige manier waarop Elizabeth is omgegaan met de teleurstellingen in haar eigen leven, vooral na het overlijden van haar echtgenoot Philip vorig jaar, lijkt Elizabeth haar landgenoten het voorbeeld te hebben gegeven hoe er gerouwd moet worden.