Brandweerman gewond door kantelen wagen op rotonde

Voetbal

Drama voor Bulgaarse voetballer: schedelbreuk na botsing spelersbussen

Een voetballer uit de nationale ploeg van Bulgarije is zwaargewond geraakt bij een botsing tussen twee bussen in de Georgische hoofdstad Tbilisi. Bulgarije speelt daar zondag in de Nations League tegen Georgië. De Bulgaren werden vanaf het vliegveld in twee bussen naar het hotel vervoerd, maar in ee...