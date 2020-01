Forum voor Democratie politieke partij met meeste leden

DEN HAAG - Forum voor Democratie is qua ledental de grootste politieke partij in Nederland, meldt het Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen (DNPP) van de Rijksuniversiteit Groningen. Op de eerste dag van 2020 had de partij 42.794 leden. De partij groeide flink: vorig jaar telde de partij op 1 januari ruim 30.000 leden.