Groot onderzoek naar dood vrouw uit Apeldoorn

De politie vermoedt dat de vrouw ergens anders om het leven is gebracht en op de vindplek, in een berm, is achtergelaten. Eerder al is de woning van de vrouw doorzocht. Daarover kan de politie nog niets zeggen.

De politie is bezig een tijdlijn te maken en roept iedereen op die de vrouw kent, nog gesproken heeft of die iets is opgevallen zich te melden. Vrijdag deelde de politie een foto van de vrouw, mede waardoor uiteindelijk haar identiteit kon worden vastgesteld.