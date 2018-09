Navigator zei eerste maanden niets tegen onboardreporter

Negen maanden en bijna 40.000 nautische mijlen later is dat nog steeds het geval. De Inmarsat OBR Award ging zaterdagavond naar Matt Knighton van Abu Dhabi Ocean Racing. Maar de Onboard Reporter (OBR) van Team Brunel won de harten van de stoere mannen aan boord van de Nederlandse boot. Zelfs die van de stugge navigator Andrew Cape (AUS).

“Capey was mijn speciale project”, blikt Coppers terug. “Ik had al snel door dat je alleen maar kon functioneren als je hun hart wint. Die gasten gaan echt niets tegen je zeggen als je er enkel bent om je verhaal te maken. Ik heb veel in ze geïnvesteerd door eten en koffie voor ze te maken, handje op hun schouder leggen en ze met leuke liedjes wakker zingen. Alleen maar om goed in de groep te liggen. Één iemand was daar ongevoelig voor en dat was Capey. Die wilde niet meegaan. De anderen maakten grappen en lol met elkaar, behalve Capey. Toen zei ik tegen mezelf dat ik hem graag voor de Zuidelijke Oceaan wilde hebben. Daar was hij nog niet heel erg enthousiast, maar de etappe daarna was hij compleet om. Hij vond het te gek en dat liet hij ook blijken. Ineens ging hij me helpen met interviews.”

“Voorheen als ik aan hem vroeg ‘waarom dit of dat’, zei hij ‘daarom’. ‘Waarom gaan we overstag’, ‘waarom niet’. En ineens kreeg ik op die vragen een uitleg. Ik denk dat hij zoveel ervaring heeft, dat hij wil dat iemand zich aan boord eerst bewijst. Dat had ik op dat moment voor het team gedaan. We hebben een speciale band. We zitten tenslotte de hele dag naast elkaar. In het begin was het geen reet aan, want dan begon ik tegen hem te kletsen en zei hij niets terug. Op het laatst was het lekker lachen met elkaar. Heel bijzonder.”

Ruimschoots inspiratie

Coppers had naar eigen zeggen geen gebrek aan nieuwe invalshoeken: “De inspiratie is er altijd, want die acht jongens zijn er met super leuke verhalen. Ik ben nu de wereld met ze rond geweest, maar ik heb het gevoel dat ik de helft van de verhalen nog niet heb verteld. Je kunt elke dag iets over zeilen brengen, maar ik vind dat niet zo interessant. Iedereen kan namelijk naar de tracker kijken. Ik vertel liever het verhaal van die jongens. Van Louis die kanker heeft overwonnen, van Rokas die 36 uur in de bus heeft gezeten om bij zijn selectietest in Nederland te komen. Deze race zou de ‘human edition’ worden en ik heb dat gewoon doorgevoerd. Ik denk dat dit het beste werkt.”

De opbouw van zijn verhalen ging volgens Coppers vanzelf: “Ik liep altijd een rondje over de boot en ging met de jongens ouwehoeren. Dan zei iemand iets leuks en dacht ik: ‘Dat is het verhaal van de dag’. Zo vroeg ik bijvoorbeeld een keer aan Jens hoe het met hem ging, waarop hij antwoordde: ‘Goed, maar ik mis wel mijn boerderij’. Vervolgens vroeg ik naar zijn lievelingskoe: ‘Dat was nummer 481’. Daarmee ging ik naar Louis toe en zei ik of hij wist dat Jens een lievelingskoe had, die vervolgens in lachen uitbarstte. De anderen hoorden mij en wisten dat ik langs zou komen om over koeien te praten. Dat vonden ze prachtig, want ze zitten de hele dag ook maar aan een touwtje te trekken. Zo had ik binnen een half uur mijn verhaal. Dat was mijn truc en dat werkte goed. Soms kwam er niets en pakte ik een zeilverhaal.”

Leeg

Moeilijke momenten kende Coppers ook. “Ik gooi overal best veel energie in. Dat werkt in zo’n groep, want die is gevoelig voor sfeer. Als er eentje chagrijnig is, wordt iedereen dat. Dat had ik gauw door, dus ik bedacht me dat je daarmee kunt spelen door heel vrolijk te zijn. Dat werkte soms tegen mezelf als ik zo moe was, dat het uit mijn tenen moest komen. Na Itajai was ik helemaal leeg. Ik had gewoon geen lol meer in wat ik deed. Die gasten waren al ongerust. Op een gegeven moment kwam ik aan dek, waar iets grappigs werd gezegd en ik zag dolfijnen. Toen dacht ik: ‘Wow, dit is eigenlijk het mooiste wat er is’. Als je aan boord uit zo’n dal komt, voel je je super.”

Als zijn mooiste bijdrage noemt Coppers het verhaal van Louis Balcaen, waarin de jonge Belg over zijn overwonnen ziekte praat. “Oh ja, en dat met Bouwe, die nooit wilde zeggen of hij nog een race zou gaan doen. Ik bleef doorzagen. Je ziet hem nadenken, dat shot duurt twintig seconden, waarop hij zegt: ‘Ah, waarom ook niet’. Al die gasten gingen gelijk grappen maken over een ‘50+ boot’.” Coppers miste een kans toen de schipper emotioneel over zijn moeder sprak, die tijdens de stopover van Nieuw-Zeeland overleed. “Ik zat ’s nachts met Bouwe in de reling en zei tegen hem: ‘Je hebt een rot stopover gehad hè’. Hij begon met tranen in zijn ogen heel mooi te vertellen over hoe hij voor zijn familie gaat. Dat hij nu het gevoel had dat hij ze achterliet, omdat de race doorgaat. Dat was eigenlijk precies het hele verhaal over de Volvo Ocean Race: je gaat maar door en soms doe je dingen die je niet wilt. Toen ik de beelden terugkeek, bleek dat ik geen goed geluid had. Dat was erg.”

‘Droombaan’

Ooit kwalificeerde Coppers de OBR-job als zijn ‘droombaan’. Een Volvo Ocean Race verder zegt hij hierover: “Dat is het vooral als je weer aan de wal bent. Niet op het water. Je bent jezelf aan het testen. Ik zal mijn hele leven nooit meer zo lekker slapen als aan boord, terwijl de omstandigheden daar helemaal niet naar zijn.” Toch zou hij het zo weer doen. Jonge journalisten met dezelfde ambitie als hij geeft hij de volgende tips: “Heel graag willen en veel lol maken. Niemand wil een jaar lang met iemand zitten, die niet gezellig is. En als je aan boord bent, goed voor de jongens zorgen. Dat is je wisselgeld.”