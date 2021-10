Premium Het beste van De Telegraaf

’Nederlandse bendeleider gearresteerd’ Cokevangst op volle zee past in groter plaatje: vierde grote drugsvangst in korte tijd

Door Koen Nederhof Kopieer naar clipboard

Ⓒ Policia Nacional

AMSTERDAM - De cokevangst op volle zee en de bijbehorende arrestaties aan de Spaanse Costa passen naadloos in een groter plaatje. Het is namelijk de vierde keer in korte tijd dat de Spaanse politie met een grote drugsvangst een zege boekt op een bonte verzameling internationale criminelen, met behulp van flink wat Nederlandse inbreng.