Vraag naar griepvaccin te groot: tekort dreigt, kwetsbare groepen krijgen voorrang

Vorig jaar haalden zo’n 3 miljoen Nederlanders de griepprik, een opkomst van zo’n 53 procent. Door de coronapandemie had het kabinet al rekening gehouden met extra animo voor de griepprik. Er waren ruim een half miljoen vaccins meer besteld dan normaal, waarmee er 3,88 miljoen prikken beschikbaar zijn. Hiermee kan zo’n 60 procent van de doelgroep - 60-plussers, zorgverleners en mensen met een medische aandoening - de prik krijgen.

Dit jaar is de interesse echter aanmerkelijk hoger, onder meer doordat mensen hopen dat het vaccin tegen ’gewone’ griep ook een beetje beschermd tegen het coronavirus. Vaccins bij laten maken, is onmogelijk, aangezien het traject van ontwikkeling van het jaarlijks vernieuwde griepvaccin vijf tot zes maanden. Wereldwijd is er zoveel ingekocht, dat er geen voorraden meer zijn. „We kijken steeds of er nog partijen over zijn in andere landen, maar andere landen benaderen ons ook”, schrijft staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid) aan de Tweede Kamer. „Als er zich concrete mogelijkheden voordoen, zullen we deze uiteraard verzilveren.”

Toch zal dat de toeloop niet kunnen stuiten, verwacht de CU-bewindsman. Hij vraagt daarom gezonde mensen van tussen de 60 en 69 jaar oud de uitnodiging voor de griepprik af te slaan zodat ouderen, zorgverleners en medisch kwetsbaren niet naast het vaccin grijpen. Mensen met een medische aandoening, zoals diabetes of een hart-, long- of nierziekte en 70-plussers lopen meer gezondheidsrisico’s wanneer ze griep krijgen. In afwachting van de levering krijgen 70-plussers en mensen met een medische indicatie voorrang bij de griepprik.

Bent u zestiger en wilt u uw griepprik graag afstaan, of wilt u juist wel zelf graag het vaccin nemen? Werkt u bij een huisartsenpraktijk en wilt u de prik? We komen graag met u in contact. Mail uw contactgegevens naar verslaggever Daniël van Dam via [email protected] of gebruik onze whatsapp tiplijn.

„Aan de ene kant is het positief dat zoveel mensen gehoor geven aan de oproep om de griepprik te halen”, vindt Blokhuis. „Aan de andere kant is het te betreuren dat op dit moment niet iedereen die een uitnodiging heeft gekregen en een prik wenst, deze ook kan krijgen. Echter, door nu deze stap te zetten zorgen we ervoor dat de meest kwetsbare groep, zo goed mogelijk beschermd is.”