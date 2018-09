'Bescherm kinderogen tegen zon'

Reden genoeg voor het Oogfonds om de campagne 'Vergeet je zonnebril niet' te starten.

Smeren, zonnebril en petje

Buiten spelen is gezond en zelfs goed voor de ontwikkeling van kinderogen, maar in de zomermaanden tussen 11 uur en 15 uur is goede oogbescherming belangrijk. De pupillen van kinderen zijn groter en hun ooglenzen bevatten minder beschermend pigment. Kinderogen zijn daardoor extra kwetsbaar voor Uv-straling. Kinderen zijn ook nog eens veel vaker en langer buiten dan de meeste volwassenen. Voordat ze achttien jaar zijn, zijn kinderen al blootgesteld aan 80% van de Uv-straling van hun hele leven.

Het Oogfonds hield daarom een peiling onder ruim duizend ouders naar het gebruik van kinderzonnebrillen. Maar liefst 44% van de ouders gaf aan dat hun kind zelden een zonnebril draagt. 38% zelfs nooit.

Tjeerd de Faber, kinderoogarts van Het Oogziekenhuis Rotterdam onderschrijft het belang van goede oogbescherming bij kinderen: "Zon is net zo slecht voor de ogen als voor de huid. Op lange termijn kan het schade veroorzaken diep in het oog. Door een overdosis Uv-straling wordt de lens troebel, met staar als gevolg. Ook kan geleidelijk maculadegeneratie ontstaan."

Van jongs af aan zouden kinderen dan ook een zonnebril moeten dragen, waarschuwt De Faber. "Op het moment dat een kind zonnebrandcrème nodig heeft om niet te verbranden, moet het ook een zonnebril en petje dragen."