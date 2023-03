Man neergestoken op Lijnbaan in Rotterdam, op straat gereanimeerd

Kopieer naar clipboard

Ⓒ Media-TV

ROTTERDAM - Op de Korte Lijnbaan, een winkelstraat in het centrum van Rotterdam, is woensdagmiddag kort na 13.00 uur een 22-jarige man uit Helmond neergestoken. Het slachtoffer is op straat gereanimeerd en daarna met spoed overgebracht naar het ziekenhuis, meldt de politie. Hoe hij eraantoe is, is niet bekend.