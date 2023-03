Honderd eieren met dode kuikens op strand Scheveningen

Video

MAFS-Martijn woest op RTL: 'Dit is er echt gebeurd!'

Tijdens het koppelsweekend in Married at First Sight maken Nicole en Martijn opnieuw hun opwachting en dat zorgt voor veel commotie bij de kijkers thuis. Eva van Riet sprak met Martijn, die allesbehalve blij is met hoe hij in de montage is neergezet.