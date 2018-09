Badpak schudt stoffig imago af

Het badpak is al een paar zomers bezig met een come back, maar echt van de grond kwam dat niet. Mede dankzij namen als Beyoncé die sensuele foto's van zichzelf in badpak met uitsparingen rond de taille op Instagram plaatste, tennisster Maria Sharapova die onlangs in een genopt model de cover van een mannenmodeblad sierde en transgender Caitlyn Jenner die onlangs op de veelbesproken cover van de Vanity Fair in een retro ivoorkleurig badpak was te zien, raakt het kledingstuk haar stoffige imago kwijt. Tel daar de diverse modellen bij op die foto's van zichzelf in sensuele badpakken op hun social media posten en het badpak is weer cool verklaard.

Ingetogen creaties zijn smaakvol

Lang gold de regel hoe bloter, hoe verleidelijker. Bikini's waren gereduceerd tot een paar touwtjes en schamele stukjes stof. Aangewakkerd door erotisch getinte videoclips en het exhibitionistische kleedgedrag van sterren als Madonna, Rihanna en JLo luidde het motto 'laat maar zien wat je in huis hebt'. Maar verzadigd door zo veel visueel naakt, zijn we gaandeweg juist ingetogen creaties smaakvoller gaan vinden. Niet dat de huidige generatie badpakken kuis zijn. Verre van. Want verleiden is van alle tijden, alleen doen we dat nu op een minder opzichtige manier. Less is more, well placed of te wel minder is meer, mits op de juiste plekken geplaatst, is de moraal van nu.

Sensueel en luxe

Wie daar gehoor aan wil geven, kiest daarom voor zogenoemde 'statement pieces', opvallende stukken waar van alles mee aan de hand is. Denk bijvoorbeeld aan een rits op de borst, forse uitsneden rond de taille, vetersluitingen en hoog opgesneden creaties.

Bijzonder is dat de voorkeur uitgaat naar sensueel en luxe in plaats van sportief en degelijk zoals dat diverse zomers wel het geval was. Er zijn exemplaren met naveldiepe decolletés die weinig aan de verbeelding overlaten, maar ook suggestieve ontwerpen die van losse bandjes aan elkaar hangen.

Retro prints, franjes en ruches

De jaren '70 zijn niet alleen een trend in de mode, ook de badwereld heeft retro prints, franjes en ruches die speels borst en heup sieren omarmd.

Een andere hit zijn gehaakte badpakken, zoals het beroemde Victoria's Secret model Candice Swanepoel onlangs op haar Instagram deelde. Beeldig om in te flaneren, maar of het praktisch is voor een frisse duik?

Maar 45 zondagen

Voor wie dat allemaal teveel van het goede is, zijn er de bekende klassieke modellen verkrijgbaar. In die categorie draait het dit seizoen om een sprankelende kleur met een grafisch dessin, of een tropische afbeelding en dierenprint als tijger en panter.

Wie langer wil genieten van het badpak, Nederland kent volgens het KNMI gemiddeld maar 45 zondagen, naait het ontwerp op een jurk zoals het Italiaanse label Moschino op de catwalk voorstelde.