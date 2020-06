Bruls schrikt van app-ruzie Halsema en Grapperhaus

Dat zegt hij tegen De Gelderlander. Het appverkeer is openbaar geworden door toedoen van PVV-voorman Geert Wilders. Bruls sprak als voorzitter van het Veiligheidsberaad met beide hoofdrolspelers, allebei ontstemd over het naar buiten komen van de appjes. „Dit doet ook wat voor het vertrouwen. Ik snap dat er discussie is. Maar dit vind ik ver gaan”, aldus Bruls tegen de lokale krant.

„Ik zei al tegen Grapperhaus: ik begrijp dat we nu niet meer met elkaar moeten appen? Want dan staat alles straks in een brief aan de Tweede Kamer. Moet ik nou zo’n encrypted telefoon gaan nemen?”

’Is de Tweede Kamer mijn baas?’

Vrijdag is er een demonstratie in Nijmegen. Bruls gaat niet met Grapperhaus overleggen. „Dat heb ik nog nooit gedaan.” zegt Bruls. „En dat zal ik ook nooit doen. Daar is ook geen enkele reden voor. De driehoek (burgemeester, politiechef en officier van justitie) beslissen of een demonstratie doorgaat. En niet de minister. Dat dat nu wel is gebeurd, is toevallig.”

Zulke besluiten zijn van de driehoek. De burgemeester moet verantwoording afleggen aan de gemeenteraad. Lokaal dus, niet landelijk, aldus Bruls. „We moeten even terug naar af. Anders wordt het wel lastig werken voor een burgemeester. Als je aan iedereen verantwoording moet gaan afleggen, dan zou ik graag willen horen of de Tweede Kamer nu ook mijn baas is geworden.”