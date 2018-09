Zomerkleding op kantoor: wat kan wel, wat niet?

1. Luchtige kleding

Bij tropische temperaturen is het prettig om luchtige kleding te dragen van ademende stoffen. Denk bijvoorbeeld aan katoen, linnen of cool wool. Dit voelt niet alleen koel aan, maar voorkomt ook dat je kleding gaat ruiken naar transpiratie.

2. Panty's

Als panty’s in de zomer verplicht zijn op de werkvloer kun je kiezen voor een panty van zeven of negen deniers. Deze zijn niet alleen dunner, maar werken ook als een soort foundation op je huid zodat je benen er egaal uitzien en het net lijkt alsof je geen pany's draagt. Het is wel verstandig om deze panty met een handschoentje aan te trekken aangezien ze sneller kapot gaan dan panty's van vijftien of twintig deniers.

3. Broeken

Draag je met warm weer liever geen panty? Dan kun je ook kiezen voor een lange of driekwart broek in combinatie met een mooie pump. Ga bij voorkeur wel voor een model dat niet doorschijnt.

4. Verzorgde benen

Bij veel bedrijven is het in de zomermaanden ook een kwestie van geven en nemen. Zo wordt in sommige bedrijven afgesproken dat bij een temperatuur boven de 25 graden panty's niet verplicht zijn. Verzorgde benen worden in dat geval wel gewaardeerd.

5. Platte schoen

Representatief onder een broek of rok? Een mooie platte schoen of ballerina! Deze zitten comfortabel, zien er verzorgd uit en zijn een goed alternatief voor de teenslipper.

6. Laagjes kleding

In warme landen kiezen veel werknemers voor verschillende laagjes kleding. Dit helpt tegen de warmte en bedekte armen raken tevens minder snel bezweet dan blote armen.

7. Korte mouwen

Draag je graag topjes, blouses of jurkjes met korte mouwen? Dat kan prima op kantoor! Vooral zijden topjes zijn aanraders. Deze passen zich namelijk aan aan de temperatuur. In de winter houden ze de warmte vast en in de zomer voelen ze koel aan.

8. Wijde kleding

In de zomer is het verstandig om te kiezen voor wijde kleding in plaats van nauwsluitende kleding. Zo zitten wijde blouses, jurkjes of recht vallende broeken vaak lekkerder tijdens een warme zomerdag.

9. Airco

Heb je airco op het werk? Hou hier dan rekening mee tijdens het kiezen van je outfit. Zo kan de airco er bijvoorbeeld voor zorgen dat het werkklimaat kouder is en je er dus goed aan doet om je iets warmer te kleden.

10. Vragen mag

Weet je niet wat er op kledingebied van je verwacht wordt in de zomer? Vraag het dan gerust!

Gonnie Klein Rouweler

is imago en etiquette deskundige en director van Image Consultancy. Ze geeft op heel praktische, gezellige maar ook op discrete wijze imago en etiquette cursussen op maat.Volg Gonnie op Twitter @GonnieProof of op Facebook: Image Consultancy.

