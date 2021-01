Opnieuw explosie in Poolse supermarkt: zelfde eigenaar als winkel Beverwijk

De winkel is van binnen „helemaal verwoest” door de brand die na de explosie uitbrak, zegt een woordvoerder van de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant. Ook zijn er in een nabijgelegen flat ruiten van bergingen gesneuveld. Voor zover bekend is, zijn er geen gewonden. De toedracht van de ontploffing wordt onderzocht, laat de politie weten.

De supermarkt in kwestie draagt niet de naam Biedronka, zegt de woordvoerder van de veiligheidsregio. Begin december werden drie Poolse supermarkten met die naam in Heeswijk-Dinther (Brabant), Aalsmeer en Beverwijk in korte tijd getroffen door een explosie. In Beverwijk ging het om twee explosies binnen een week. De winkels zijn geen onderdeel van een keten, maar dragen alleen dezelfde Poolse naam.

Eigenaar noemt politie lui

Eigenaar Mohamad Mahmoed zegt dat hij geen idee heeft wat het motief is. „Ik ben heel verdrietig. Het was een mooie winkel met flink wat personeel, een goed lopende zaak”, aldus Mahmoed tegen Omroep Brabant.

De eigenaar noemt de politie lui. Het is al de vierde aanslag op een winkel van hem en de vijfde op een Poolse supermarkt in ongeveer een maand tijd. „In Aalsmeer en Beverwijk hadden ze ook al beloofd dat ze in actie zouden komen. Er is gewoon helemaal niets gebeurd.”

Mahmoed zegt tegen de regionale omroep dat de winkel in oktober open is gegaan en dat het goed liep. Hij zegt niets te snappen van de aanslagen.

De hulpdiensten zijn ter plaatse op het Paletplein en specialisten van de politie doen onderzoek. Ook is de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) ingeschakeld. De explosie vond rond 03.00 uur plaats. De winkel staat in een los gebouw bij een winkelcentrum. „In het winkelcentrum is niet zo veel schade”, stelt de veiligheidsregio. „Het gebouwtje zelf is flink geraakt. Het is een grote klap geweest.”

De politie is op zoek naar getuigen.