EU nodigt Iraanse buitenlandminister uit om te ’de-escaleren’

Borrell maakt de uitnodiging bekend een dag na een telefoongesprek met Zarif. In dat gesprek benadrukte hij „het belang voor de-escalatie van de spanningen, om terughoudendheid uit te oefenen en verdere escalatie te vermijden.”

Borrell zei ook dat hij er bij Zarif heeft aangedrongen het historisch nucleair akkoord met de permanente leden van de VN-Veiligheidsraad plus Duitsland uit 2015 in stand te houden. De Amerikaanse president Donald Trump zegde dat in mei 2018 eenzijdig op en trof sancties tegen Iran.

Verontruste paus

Paus Franciscus heeft intussen bezorgd gereageerd op de oplopende spanningen in het Midden-Oosten. Hij riep zondag tijdens het Angelusgebed op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad op tot „dialoog en zelfbeheersing”, ook al noemde hij geen bepaald land.

„In veel delen van de wereld heerst een vreselijke sfeer van spanning”, zei de paus. „Oorlog brengt alleen maar dood en verderf. Ik roep alle partijen op om de vlam van de dialoog en de zelfcontrole brandend te houden en om vijandigheden te voorkomen”, voegde hij eraan toe.

Zitting Israëlisch veiligheidskabinet uitgesteld

Een voor zondag geplande zitting van het Israëlische veiligheidskabinet is uitgesteld tot maandag, zo melden Israëlische media. Naar verluidt zal de bijeenkomst zich richten op de wijze waarop Israël zich kan voorbereiden op mogelijke wraakacties van Iran op Israëlische doelwitten. Israël is sinds de dodelijke aanval van de Verenigde Staten in Bagdad in verhoogde staat van paraatheid.

Tijdens een bijeenkomst van de regering prees Netanyahu zondag opnieuw de Amerikaanse actie. „Qassem Soleimani is verantwoordelijk voor de dood van vele Amerikaanse burgers en de dood van vele andere onschuldige mensen in de afgelopen decennia en het heden”, zei het hoofd van de regering volgens zijn kantoor.

„Soleimani heeft vele terroristische aanslagen in het Midden-Oosten en elders geïnitieerd, gepland en uitgevoerd. De president van de VS, Donald Trump, verdient alle lof voor zijn vastberaden, sterke en snelle actie. Israël staat volledig aan de kant van de Verenigde Staten in de rechtvaardige strijd voor veiligheid, vrede en zelfverdediging.”

