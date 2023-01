LIVE | Advocaten kroongetuige Nabil B. aan het woord in voortzetting Marengo-proces

Kopieer naar clipboard

Bij de bunker in Amsterdam-Osdorp gaat het Marengo-proces vrijdag verder. Ⓒ ANP / Inter Visual Studio

Amsterdam - In de rechtbank in Amsterdam Osdorp is vrijdag de voortzetting van de strafzaak Marengo. Vandaag staat het pleidooi van Onno de Jong/ Peter Schouten in de zaak van kroongetuige Nabil B. op de planning.