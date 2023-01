LIVE | Advocaten kroongetuige: ’Niemand komt ongeschonden uit Marengo’

De advocaten Onno de Jong en Peter Schouten van kroongetuige Nabil B. haalden vrijdag bij de start van hun verdediging van de kroongetuige hard uit naar de andere procesdeelnemers. Zowel het Openbaar Ministerie als de advocatuur heeft zich in dit inktzwarte proces van de allerlelijkste kant laten zien, aldus De Jong. „Degenen die in dit proces zitten en er nu nog niet door zijn geraakt, hebben extreem geluk. Maar of dat zo blijft?”

De Jong en Schouten zijn als laatsten op één na aan de beurt voor hun verdediging van de kroongetuige, die ook verdachte is in het megaproces tegen zeventien verdachten van meerdere liquidaties. Hoofdverdachte is Ridouan Taghi, tegen wie eerder levenslang is geëist.

Derk Wiersum

Eigenlijk had de vorige advocaat van Nabil B., Derk Wiersum, hier moeten staan, zei De Jong. „Op de tribune had de broer van Nabil B. moeten zitten, en naast hem Nabil B.’s vertrouwenspersoon Peter R. de Vries.” Ze zijn alle drie vermoord.

De Jong: „Wie had gedacht aan het begin van het proces dat we hier onder deze omstandigheden zouden staan? Dat er drie moorden zijn gepleegd, dat de familie, de advocaten en iedereen rond de kroongetuige onder constante dreiging moeten leven?”

De Jong adviseerde het OM kroongetuigen meer te zien „als contractspartners en als mens. De benadering is nu erg ’old school’: een kroongetuige is een crimineel die blij mag zijn met wat hem wordt geboden. Het wordt tijd dat het OM inziet dat kroongetuigen ook mensen zijn, en geen bewijsmiddelen.”

Van de collega-advocaten moest vooral de verdediging van Nabil B.’s voormalige vriend Mohamed R. het ontgelden. Die deed alles om de kroongetuige in diskrediet te brengen, zegt De Jong.

„Zodra een kroongetuige zijn intrede doet in een strafproces, schieten alle medeverdachten in dezelfde ontkenningsstuip en worden alle clichébewoordingen, zoals ’kroonleugenaar’ een ’koopgetuige’ weer uit de kast getrokken.”

Leugens

Ook verweet hij de advocaten van Mohamed R. „leugens over het illegale bezit van een telefoon door Nabil B. in zijn cel te hebben uitgemolken.” Terwijl Nabil B. volgens zijn raadslieden een geloofwaardige verklaring heeft afgelegd over die telefoons: hij maakte zich zorgen over zijn veiligheid, en over die van de mensen om hem heen. Volgens De Jong terecht, getuige de drie moorden die werden gepleegd.

Volgens De Jong mag het een wonder heten dat Nabil B. ondanks alle aanvallen op zijn persoon, en de moorden op zijn broer, advocaat en vertrouwenspersoon, „nooit heeft gewankeld en altijd consistent is gebleven in zijn verklaringen.”

De advocaten kondigden aan met een reeks argumenten te komen om Nabil B. een andere straf op te leggen dan de tien jaar die is overeengekomen in de deal met het OM, in ruil voor zijn verklaringen.