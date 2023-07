Vier militairen in Vierdaagse betrapt met te weinig bepakking

Militaire lopers mogen 40 kilometer lopen in plaats van 50, maar ze moeten wel 10 kilo bepakking meedragen. Onderweg zijn er geregeld onverwachte controles van het gewicht en dat levert bijna altijd overtredingen op.

Tekst gaat verder onder de video. Video: dinsdag maakte verslaggever Hein Keijser een grap, maar die kwam niet helemaal aan.

Naast de militairen zijn woensdag nog elf Vierdaagselopers gediskwalificeerd volgens Sackers. Dat gebeurde om verschillende redenen, zoals het meenemen van verboden hulpmiddelen of een stuk van de route afsnijden.

Twee gediskwalificeerde deelnemers zijn in beroep gegaan. Wie dat zijn, is onbekend. Militairen gaan volgens Sackers vrijwel altijd in beroep, omdat een diskwalificatie tijdens de Vierdaagse gevolgen kan hebben voor hun militaire carrière. De bezwaarmakers horen woensdagavond nog wat een speciale commissie heeft besloten. Het komt volgens de marsleider wel voor dat een diskwalificatie wordt teruggedraaid.