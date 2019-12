Grapperhaus over aanhouding Taghi: ik dacht hebbes

Volgens de CDA-bewindsman is het ’een lastige zoektocht geweest’. „Maar door de geweldige samenwerking is hij nu aangehouden.” Grapperhaus noemt de aanhouding bovendien ’heel goed nieuws’. „Je moet je verantwoorden in een rechtstaat. Je moet er achteraan als Justitie om te zorgen dat iemand voor de rechter kan komen.”

Betrokkenen waren extra gebrand op de aanhouding omdat ’er zeer erge verdenkingen zijn’. „Daarom moesten we alles op alles zetten.”

’Slechts eerste stap’

Een fatale slag voor de organisatie van Taghi wil de minister het niet noemen. „Dit is een eerste belangrijke eerste stap. Dit laat zien dat we zeer veel doorzettingsvermogen hebben.” Hoe de aanhouding is voorbereid wil de bewindsman niet vertellen.

Minister Grapperhaus verwacht dat de uitlevering gaat lukken. Er is goed contact geweest met Dubai en er is een verdrag op basis waarvan uitlevering mogelijk is als mensen betrokken zijn bij georganiseerde misdaad.