Jochie (4) koopt online voor 2.500 euro aan ijsjes met creditcard van zijn moeder

Het jochie uit Brooklyn is gek op Spongebob Squarepants. Zo gek zelfs dat hij voor een enorm bedrag Spongebob-ijsjes bestelde die kort daarop netjes afgeleverd werden bij het huis van zijn tante.

Het bedrag dat haar kleine spruit had uitgegeven, kon de 37-jarige moeder van Noah, die nog twee andere kinderen heeft en studeert, niet zomaar ophoesten. Amazon wilde de ijsjes niet terugnemen en het geld terugstorten. Gelukkig sprong een studiegenootje van de moeder voor haar in de bres. De 33-jarige Kate Schloss startte een crowdfundingactie en deed daar onder meer uit de doeken dat kleine Noah per abuis 51 dozen met in totaal 918 ijsjes had gekocht.

Het duurde niet lang voordat ze het geld via de crowdfundingspagina terugverdiend had. En zelfs meer: ze kreeg 5.745 dollar bijeen. „Enorm bedankt”, schrijft de vrouw. „Het geld zal ik steken in de opvoeding en schoolcarrière van Noah.”