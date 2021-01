Coronatesten Leeuwarden spoorloos, 86 mensen moeten op herhaling

GGD Fryslân staat voor een raadsel. De buisjes zijn niet in het laboratorium in Deventer en ook in Bilgaard is niks achtergebleven. „Het moet ergens onderweg gebeurd zijn”, vermoedt woordvoerder Jan Arendz. De monsters worden per koerier naar de labs gebracht.

De eerste 24 mensen zijn donderdag opnieuw getest. De 86 gedupeerden krijgen met prioriteit hun uitslag doorgegeven, meldt de GGD. „Heel vervelend voor die mensen”, reageert Arendz.

Momenteel test GGD Fryslân zo’n 1900 mensen per dag op de vijf testlocaties. Niet eerder is de gezondheidsdienst zo’n grote partij afgenomen testmateriaal kwijtgeraakt. „Er gaat wel eens iets mis met een enkel buisje, maar dit is uitzonderlijk”, zegt Arendz. „In oktober waren ook eens 99 buisjes zoek, maar die kwamen net op tijd weer boven water. Gelukkig is het in 185.000 gevallen wel goed gegaan.”