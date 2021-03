Duitsland stopt met AstraZeneca bij 60-minners

Dat melden Duitse media. De reden voor het opschorten van AstraZeneca is de vondst van tientallen gevallen van trombose in de hersenen. Adviescommissie Stiko meldt dat ’op basis van de momenteel beschikbare gegevens over het optreden van zeldzame maar zeer ernstige trombo-embolische bijwerkingen’ wordt gehandeld. De nationale minister van Volksgezondheid Jens Spahn en de collega’s uit de deelstaten nemen die beslissing over.

Nederland verandert niets, laat het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport weten. Het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) wijst naar het EMA en zegt dat in de week van 6 april opnieuw wordt overlegd.

Hersenen

Het Duitse Paul Ehrlich Institute, een medische toezichthouder, maakte eerder op de dag melding van 31 gevallen van trombose in de hersenen bij mensen bij wie het vaccin van de Brits-Zweedse farmaceut was toegediend. Op twee gevallen na ging het om vrouwen, in de leeftijd van 20 tot 63 jaar. Negen mensen zijn overleden.

Ⓒ AFP

Door dat nieuws besloten deelstaten waaronder Brandenburg en steden als Berlijn en München voorlopig niemand meer een AstraZeneca-prik te geven. Nu schaart de belangrijkste landelijke adviescommissie zich daarachter en nemen de gezondheidsautoriteiten dat besluit over. De krant BILD spreekt van ’breaking news’ en heeft een online liveuitzending opgetuigd.

Mogelijk Pfizer

Voor de toediening van de tweede dosis voor mensen onder de 60 jaar die al een eerste dosis van het Astrazeneca-vaccin hebben gekregen, is Stiko – een onafhankelijke commissie van wetenschappers onder coördinatie van het Robert Koch Instituut – van plan om eind april een aanvullende aanbeveling te doen. Mogelijk krijgen deze mensen een tweede prik van Pfizer. Dat zou ook een aanzienlijke mate van bescherming geven.

Overigens heeft AstraZeneca vandaag de naam van het vaccin aangepast naar Vaxzevria. Waarom dat gebeurt, is niet helemaal helder.

Scandinavië en Canada

Eerder stopten talloze Europese landen, waaronder Nederland, voorlopig met AstraZeneca na zeldzame gevallen van trombose in combinatie met verminderde bloedplaatjes. Dat gaf een ernstig ziektebeeld. Denemarken en andere Scandinavische landen waren de eersten die het vaccineren pauzeerden. Het Europese geneesmiddelenbureau EMA gaf vervolgens aan dat het vaccin ’veilig en effectief is’ en dat de voordelen opwegen tegen de risico’s. Een causaal verband met de bloedproppen werd niet gevonden.

Sindsdien zijn Nederland, Duitsland, Frankrijk en Spanje weer gaan prikken, terwijl Scandinavische landen als Denemarken, Zweden en Noorwegen ondanks het EMA-advies nog steeds niet het vaccineren met AstraZeneca hebben hervat. Canada besloot maandag nog te stoppen met de vaccins van de farmaceut voor 55-minners, vanwege ’substantiële onduidelijkheid over de voordelen van deze vaccins voor volwassenen onder 55 gezien de potentiële risico’s’, zo zei vicevoorzitter van de vaccinatiecommissie dr. Shelley Deeks.