Leids coronavaccin in stroomversnelling

Of het helemaal veilig is en werkt op mensen is nog niet duidelijk, maar de eerste proeven op dieren zien er veelbelovend uit. Ook de afspraken met de instanties gaan soepel. Daardoor kan de proef op 1045 mensen versneld beginnen. Die proef gebeurt in België en de VS. Het bedrijf begint naar verwachting ook al eerder met een grootschaliger proef op een veel grotere testgroep, de zogenoemde fase 3. „Ons doel is om er zeker van te zijn dat we de wereld een vaccin kunnen bieden”, zegt Paul Stoffels van het bedrijf, „en dat we mensen beschermen tegen deze pandemie.”

Revolutionair

Het Nederlandse bedrijf werd tien jaar geleden onder de naam ’Janssen Vaccines & Prevention’ overgenomen door het Amerikaanse moederbedrijf Johnson&Johnson. In de jaren negentig was het begonnen als project van een groep Leidse rebellen die ervan droomden de nieuwe Bill Gates of Steve Jobs te worden. Deels lukte dat, dankzij een revolutionaire uitvinding.

Die vinding heette ’PER.C6’ en ziet eruit als een soort roze stroop in grote stalen vaten. Het zijn cellen uit het netvlies van een embryo die voortleven in het lab, op een temperatuur van 37 graden.

Het middel wordt gekweekt in die substantie. Elke cel dient als ’vaccinfabriekje’, legt viroloog Hanneke Schuitemaker uit.

Verkoudheidsvirus

Basis voor het vaccin is een verkoudheidsvirus, waar een stuk uit is geknipt zodat het virus zich niet kan vermenigvuldigen. „Daarin plakken we een stukje genetisch materiaal van het coronavirus”, legt Schuitemaker uit. „Zo bouw je een ’presenteerblaadje’ waarop we het corona-eiwit aanbieden aan het immuunsysteem van een mens.” Als dat afweersysteem met succes wordt klaargestoomd om een echte corona-infectie af te slaan, is het vaccin binnen handbereik.