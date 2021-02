Ministers: zorgen leraren over sneltesten niet nodig

De basisscholen gaan maandag open, maar het sneltesten op scholen is over drie maanden pas landelijk geregeld. Toen het kabinet de heropening van de basisscholen aankondigde, benadrukte minister Slob juist dat sneltesten ervoor moeten zorgen dat leraren weer snel aan het werk kunnen als zij klachten krijgen, of als uit bron- en contactonderzoek blijkt dat ze in de buurt van een besmet persoon zijn geweest.

Het klopt dat het organiseren van voldoende sneltesten op basisscholen „enige tijd gaat duren”, aldus Slob vrijdag. Volgende week wordt op de eerste locaties begonnen en in mei moet het landelijk geregeld zijn, zo is „de inzet” van het kabinet. „Maar we hopen natuurlijk dat het sneller kan.” Daarnaast kunnen leraren gebruikmaken van de voorrangsregeling bij teststraten, benadrukt de minister.

Coronaminister De Jonge snapt sowieso niet zo goed waar leraren zich druk over maken. „Bij teststraten hebben leraren voorrang. Ze kunnen daar binnen een dag een test doen en de uitslag ontvangen. Dat is geregeld.” Bovendien is nog niet duidelijk of sneltesten wel werken bij mensen zonder klachten, aldus de minister.