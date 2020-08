Hond uit auto bevrijd in Amstelveen

Een getuige heeft aan de politie gemeld dat de viervoeter zeker een uur in het voertuig zat, terwijl het woensdag 32 graden was in de Noord-Hollandse plaats. Een raam van het voertuig stond op een kier.

Agenten hebben de hond uit de auto gehaald en in een politieauto met airco gezet.

Kort na de bevrijding kwam de eigenaresse ter plaatse. Agenten hebben haar aangehouden voor dierenkwelling.