Wie bij schouw gaat kijken, wordt opgepakt

In het gebied is maandagavond om 18.00 uur een noodverordening ingegaan. Ook het luchtruim is afgesloten. Er mogen dus ook geen drones boven het gebied vliegen. Volgens Van Mariën bewaken tachtig tot honderd agenten het gebied de komende uren. Ook is een niet genoemd aantal militairen aanwezig. Hoeveel wilde luitenant-kolonel Ger Hindriks van de landmacht niet kwijt. Zijn brigade ondersteunt de politie wel vaker, zei hij maandagavond, en "is bedreven in crisisbeheersing".

Op de Brunssummerheide werd 21 jaar geleden het lichaam van de 11-jarige jongen Nicky Verstappen gevonden. Hij verdween uit een jeugdkamp, een dag later werd hij dood aangetroffen. Jos B. kwam als verdachte in beeld door een groot DNA-verwantschapsonderzoek. Hij werd vorig jaar augustus aangehouden. Tijdens de schouw wordt het gebied bezocht door rechters, officieren van justitie, de familie van Nicky Verstappen onder begeleiding van de politie, en Jos B. met zijn raadsman.

De pers wordt ook geweerd van de schouw, ondanks een kort geding dat diverse media aanspanden om er wel bij te mogen zijn. Ook verdachte Jos B. wilde dat journalisten mee konden kijken, net als de familie van Nicky Verstappen. De kortgedingrechter in Den Haag oordeelde maandag echter dat een eerdere uitspraak van de rechtbank in Limburg in stand moest blijven. En daarmee bleef de schouw besloten. Volgens de rechter was een ander oordeel wellicht mogelijk, maar hij stelde dat hij niet degene is die de eerdere beslissing van de Limburgse strafrechter ter discussie kan stellen.