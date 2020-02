Aantal coronadoden Z-Korea verdubbeld, China telt 2400 slachtoffers

In Zuid-Korea werd zaterdag de grootste toename van het aantal ziektegevallen tot dusver geregistreerd: 229. Ⓒ Hollandse Hoogte

SEOUL - Het aantal doden in Zuid-Korea door het nieuwe coronavirus is gestegen van twee naar vier. In het land zijn nog eens 123 mensen besmet met het virus. In totaal zijn 556 ziektegevallen vastgesteld in het Oost-Aziatische land. Dat hebben de Zuid-Koreaanse autoriteiten zondag naar buiten gebracht.