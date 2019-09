Iran: supertanker heeft bestemming bereikt

De olietanker, die eerder de naam Grace 1 had, was begin juli nog aan de ketting gelegd bij Gibraltar. Dat gebeurde omdat het schip ruwe olie zou vervoeren naar Syrië en daarmee Europese sancties zou schenden.

Syrië

Gibraltar gaf het schip in augustus toestemming te vertrekken nadat Iran garanties had afgegeven dat de olie niet naar Syrië zou gaan. De Adrian Darya 1 was later op satellietbeelden te zien in de buurt van de Syrische havenstad Tartous.

Bekijk ook: VS was bereid om kapitein tanker miljoenen te geven