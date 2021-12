Oplichters sturen valse mails over boosterprik naar ouderen

In de mail wordt gevraagd om een afspraak te maken door op een link te klikken die leidt naar een online bankomgeving. Maar dat is een nepsite. Fraudeurs proberen op deze manier bankgegevens te achterhalen.

Altijd per brief

Ook de GGD heeft een waarschuwing op de site staan. „Maak geen geld over. Vaccinatie is vrijwillig. Vaccinatie is gratis”, staat er te lezen.

Ook benadrukt de GGD dat uitnodigingen voor een vaccinatie altijd per brief worden gedaan vanuit het RIVM. Mensen ontvangen alleen een bevestiging van de afspraak per mail.